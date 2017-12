Trailer oficial do UFC 217 foca no retorno de St. Pierre; assista

O Ultimate divulgou recentemente o trailer oficial do UFC 217, evento marcado para o dia 4 de novembro, na mítica arena Madison Square Garden, em Nova York. Na luta principal do show, o ex-campeão meio-médio Georges St. Pierre volta ao MMA após quase quatro anos parado e enfrenta Michael Bisping pelo título dos médios. E o foco da produção foi justamente o retorno de GSP, um dos maiores lutadores de todos os tempos.

Com o nome "Grito de Batalha", o vídeo mostra St. Pierre com um quimono, enquanto ele fala sobre as motivações em torno de sua volta ao MMA, além de cenas de algumas de suas grandes batalhas, contra Jake Shields, BJ Penn, Dan Hardy, além de cenas da rivalidade entre o canadense e Nick Diaz e Johny Hendricks, seus dois últimos adversários. O trailer também conta com entrevistas do técnico Firas Zahabi, responsável por toda a preparação do ex-campeão meio-médio.

Por fim, o vídeo toca na polêmica aposentadoria de GSP, que pendurou as luvas em 2013, com 32 anos, no auge físico. O canadense admite que se sentia pressionado na busca por perfeição e precisava de tempo para retomar seu amor pelas artes marciais. Michael Bisping aparece no fim, como o "maior desafio da carreira" de St. Pierre. Bem a seu estilo, o inglês aproveita para xingar GSP no pouco tempo em que aparece.

Veja o trailer: