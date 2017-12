Treinador de Nate Diaz pede R$ 94 milhões para trilogia com McGregor

Conor McGregor, logo após a derrota para Floyd Mayweather no último sábado, 26, em Las Vegas (EUA), cogitou a hipótese de realizar um terceiro duelo contra Nate Diaz. No entanto, se depender da equipe do norte-americano, o Ultimate terá que desembolsar uma boa luta para pagar os lutadores. Richard Perez, treinador de Diaz, disse que seu pupilo teria que receber, no mínimo, 20 ou 30 milhões de dólares (cerca de 62 e 94 milhões de reais, respectivamente) para entrar em ação.

“Pelo menos US$ 20 ou 30 milhões. O UFC está ganhando muito dinheiro, e embolsa tudo. Eles agora estão dando mais para McGregor, o que não é justo, porque é necessário dois lutadores no octógono para empolgar a plateia – dois bons lutadores. Veja Mayweather quando enfrentou Andre Berto. Não conseguiu nem lotar a arena, havia muitos lugares vazios lá. Foi embaraçoso. Esse cara não consegue atrair público. São os lutadores que atraem os fãs. Uma terceira luta entre Nate e Conor seria incrível, todos sabem disso. Por isso ele precisa ganhar no mínimo US$ 20 milhões, por baixo” afirmou o treinador, em entrevista ao “Submission Radio”.

Nate e Conor já se enfrentaram duas vezes, ambas na divisão dos meio-médios (até 77kg). Na primeira, em março de 2016, o norte-americano finalizou o rival no segundo round, após sofrer nos minutos iniciais. Cinco meses depois, melhor para o Notório, que venceu a revanche por decisão majoritária dos juízes. Na suposta trilogia, Perez garante que Diaz, caso esteja 100% preparado, não teria maiores problemas para derrotar novamente o irlandês.

“Se Nate tiver um camp completo, sem lesões, McGregor não tem chance, garanto. Vejam algumas lutas de Nate, como contra Cerrone e alguns outros. Ele estava no melhor da sua forma, sem lesões. O que ele fez? Foi lá e boxeou contra todos eles. Em forma, ele consegue boxear bem. As pessoas acham que McGregor sabe lutar boxe? Nate é que sabe boxear! Nas duas lutas em que Nate e Conor se enfrentaram, na primeira Nate teve 11 dias para se preparar. Ele não teve tempo para nada, apenas para vencer. Na segunda, ele se lesionou e teve de parar de treinar para se recuperar. Não conseguiu chegar em forma, com timing. As pessoas acharam que ele lutaria melhor que na primeira vez, mas não é assim. Os fãs não sabem como as coisas acontecem para Nate ou para qualquer outro lutador”, concluiu.

A revanche contra McGregor, em agosto do ano passado, foi a última vez em que Diaz subiu no octógono. Aos 32 anos, Nate, que é campeão do TUF 5, 2007, já realizou 23 lutas na organização, somando 14 resultados positivos e nove negativos. Ele chegou a disputar o cinturão dos leves em 2012, mas foi derrotado pelo ex-campeão Ben Henderson.