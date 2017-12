Turnê de Mayweather x McGregor vende 30 mil ingressos; PPV será R$ 325

A turnê mundial para promover a luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor começa nesta terça-feira, 11, no Staples Center, em Los Angeles. No ginásio, os dois desafiantes farão uma entrevista coletiva. O evento será uma maneira de medir a popularidade da luta com os fãs e também esquentar o clima entre os dois.

A programação ainda conta com eventos em Toronto, no Canadá, na quarta, 12; Nova York, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 13; e a última parada será sexta-feira, 14, na SSE Arena, ginásio adjacente ao Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

De acordo com a Mayweather Promotions, cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para todos esses eventos.

PAY PER VIEW

Nesta segunda-feira, a emissora Showtime confirmou os valores do pay-per-view para a luta, que acontecerá no dia 26 de agosto, em Las Vegas.

Em entrevista ao jornal norte-americano USA Today, o porta-voz Madelyn Flax confirmou que o pacote simples custará US$ 89.95 (R$ 292.89), enquanto o com transmissão em HD sairá por US$ 99.95 (R$ 325.45). Estes preços são os mais caros já cobrados por um PPV, igualando ao da luta entre Mayweather e Manny Pacquiao, em 2015.