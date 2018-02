UFC acerta contratação da brasileira Jennifer Maia, de 29 anos

O Brasil tem uma nova representante no quadro de atletas do UFC! Nesta quarta-feira, a maior organização de MMA do mundo adicionou a peso mosca (até 56,7 kg.) Jennifer Maia ao seu plantel de atletas. A lutadora, de 29 anos, ainda não tem previsão de estreia no octógono

O 'namoro' entre UFC e Jennifer é antigo. A brasileira, campeã peso mosca do Invicta FC e considerada por muitos a melhor lutadora da categoria no mundo, chegou as vias de estrear na organização no UFC Belém, no início de fevereiro.

+ Lutador do UFC rompe testículo de companheiro em treino nos EUA

+ Anderson Silva se solta e rebola ao som de Pabllo Vittar; assista

Mas ela acabou recusando a luta contra Valentina Shevchenko, alegando que, por ter feito uma luta de cinco rounds no início de dezembro, não iria conseguir curar as lesões e se preparar para enfrentar a quirguistanesa. Com isso, Priscila Pedrita foi convocada para o show. Após a recusa, a atleta da Chute Boxe, enfim, assina com o Ultimate.

Em sua histórico como profissional, Jennifer Maia tem 15 vitórias, quatro derrotas e um empate. Em sua última luta ela derrotou a polonesa Agnieszka Niedzwiedz, na decisão unânime dos juízes e defendeu o título do Invicta FC pela segunda vez.