UFC anuncia revanche entre José Aldo e Ricardo Lamas para dezembro

Após perder pela segunda vez o cinturão peso pena (até 66kg), José Aldo já tem, enfim, adversário, data e local definidos para retornar ao octógono. Ele enfrenta Ricardo Lamas no UFC on Fox 26, evento agendado para o dia 16 de dezembro, em Winnipeg, no Canadá. O duelo foi confirmado pelo próprio Ultimate, que divulgou em suas redes sociais.

O combate será uma revanche, uma vez que os dois já se enfrentaram no UFC 169, em 2013, com vitória do brasileiro por decisão unânime. Na ocasião, Aldo realizou com sucesso sua quinta defesa de título na divisão dos penas.

Aos 30 anos de idade, José Aldo é o maior campeão da história da divisão de penas. Após realizar sete defesas de cinturão, ele foi destronado ao ser nocauteado por Conor McGregor no UFC 194, em dezembro de 2015. Na sequência, ele bateu Frankie Edgar no UFC 200, em 2016, e recuperou cinturão interino da divisão até 66 kg, que se tornou linear depois de seu algoz migrar para o peso leve. No entanto, em sua última luta, no UFC 212, em junho passado, ele perdeu novamente o título ao ser nocauteado por Max Holloway "em casa", no Rio de Janeiro. Ao todo, ele possui um cartel com 26 vitórias e somente três derrotas.

Lamas, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas, tendo vencido o brasileiro Charles Oliveira, por finalização, e o norte-americano Jason Knight, por nocaute. "Bully" vinha alternando vitórias e derrotas antes da atual sequência, perdendo, além de Aldo, para Chad Mendes e também para Max Holloway. Aos 35 anos, seu cartel conta com 18 resultados positivos e cinco negativos.