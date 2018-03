UFC Charlotte traz chance de redenção para Jacaré e outros três brasileiros

Após nove meses de muitas incertezas após a traumática derrota para Robert Whittaker, Ronaldo Jacaré volta ao octógono mais famoso do mundo disposto a retornar ao topo da divisão dos médios. O brasileiro fará parte da luta principal do UFC Charlotte, evento que acontece na cidade norte-americana neste sábado (27), e enfrentará um antigo rival: Derek Brunson. Os dois já mediram forças em agosto de 2012, quando estavam no Strikeforce, e o brasileiro levou a melhor por nocaute no primeiro assalto na ocasião. + Cormier e Miocic fazem superluta de campeões por título de pesados do UFC​

+ Dana White se anima com Diaz, mas avisa: ‘Dos Anjos está na frente’ + Ronda afasta rumores de retorno e anuncia viagem à Colômbia para gravar filme​

Além da luta principal com uma das maiores esperanças de cinturão para o MMA brasileiro, o UFC Charlotte traz outros três representantes do país no programa de lutas. O peso pena Godofredo Pepey enfrenta o promissor Mirsad Bektic, a peso palha Juliana Lima, a Ju Thai, mede forças com Randa Markos, enquanto Netto BJJ busca mais uma vitória, desta vez em cima de Vinc Pinchel, no peso leve.

Ainda na porção principal do evento, os pesos pena Andre Fili e Dennis Bermudez lutam por um protagonismo maior dentro da divisão e dois duelos agitam o peso leve: o invicto Gregor Gillespie enfrenta Jordan Rinaldi, enquanto Drew Dober mede forças contra o perigosíssimo Frank Camacho.

Retorno ao topo

No início de 2017, Ronaldo Jacaré estava perto de buscar uma luta pelo cinturão. Para se manter ativo enquanto a divisão se desenrolava, o faixa-preta finalizou Tim Boetsch e depois encarou Robert Whittaker. Porém, o brasileiro acabou surpreendido pelo australiano, que lhe aplicou violento nocaute para depois conquistar o título da divisão. Após lidar com uma série de lesões, Jaca retorna neste sábado (27).

E ele irá enfrentar um velho conhecido. Derek Brunson, na época começando no MMA após carreira no wrestling colegial, foi nocauteado rapidamente por Jacaré em agosto de 2012. Agora, porém, o norte-americano melhorou exponencialmente, e vem de histórica vitória sobre o ex-campeão Lyoto Machida, em São Paulo.

Se quiser retornar ao topo da divisão e sonhar com uma revanche com Whittaker, Jacaré terá que mostrar que suas mãos ainda continuam melhores que as de Brunson, ou então colocar seu lendário chão em jogo para garantir rápida vitória, que o coloque de volta no mix para uma luta pelo cinturão.

Para manter a relevância

Godofredo Pepey é um dos lutadores mais famosos vindos do TUF Brasil. Porém, o finalizador da Evolução Thai tem alternado vitórias e derrotas em suas últimas lutas e precisa de uma grande atuação para se manter relevante no tanque de tubarões que se tornou o peso pena. Diante de Mirsad Bektic, Pepey tem uma chance de ouro.

Bektic é tido como um futuro desafiante ao cinturão e tem impressionado por sua agressividade e força. Perdeu sua última luta para o veterano Darren Elkins, mas dominava o duelo após dois rounds, quando acabou sendo pego por um chute alto e uma sequência que o apagou. Contra Pepey, o bósnio busca a retomada rumo ao título.

O brasileiro é o maior azarão da noite, e isso pode lhe ajudar a lutar sem pressão. Também vindo de revés, para Shane Burgos, Pepey precisa da vitória também para evitar o sinal amarelo dentro do UFC.

Outros brasileiros

Assim como Pepey, a peso palha Juliana Lima é zebra diante de Randa Markos. A mineira busca se estabelecer de vez dentro da organização, após ter um cartel irregular desde que assinou com o UFC. Ju Thai tem seis lutas na organização, com três vitórias e três derrotas e vem de seu primeiro revés por finalização, sucumbindo a um mata-leão de Tecia Torres. Uma vitória sobre a perigosa Randa Markos coloca a aluna do lendário Draculino nos trilhos dentro da divisão.

Joaquim Silva, o Netto BJJ, por outro lado, está invicto oficialmente no MMA, com 10 vitórias e nenhuma derrota. Mesmo assim, o brasileiro não é favorito diante de Vinc Pinchel, que tem cartel parecido - mesmo número de triunfos e uma derrota. Os dois se equivalem nas casas de apostas, mostrando o equilíbrio do duelo. Se passar pelo norte-americano, Netto BJJ assinala sua quarta vitória no Ultimate e já poderá sonhar com voos mais altos.

Ficha técnica do UFC Charlotte:

DATA E HORÁRIO: 27/01/2018, a partir das 19h (horário de Brasília)

LOCAL: Spectrum Center, Charlotte, Estados Unidos

TRANSMISSÃO: Canal Combate

Card principal

Peso médio: Ronaldo Jacaré x Derek Brunson

Peso pena: Dennis Bermudez x Andre Fili

Peso leve: Jordan Rinaldi x Gregor Gillespie

Peso leve: Drew Dober x Frank Camacho

Card preliminar

Peso leve: Erik Koch x Bobby Green

Peso pena: Mirsad Bektic x Godofredo Pepey

Peso mosca: Kaitilin Chookagian x Mara Romero Borella

Peso palha: Randa Markos x Juliana Lima

Peso mosca: Justine Kish x Ji Yeon Kim

Peso leve: Vinc Pinchel x Joaquim Netto BJJ

Peso meio-médio: Niko Price x George Sullivan

Peso pena: Austin Arnett x Cory Sandhagen