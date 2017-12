UFC congela veteranos, mas aumenta repasse da Rebook aos novatos

O Natal chegou mais cedo para alguns os lutadores do UFC! A franquia anunciou alterações na forma de pagamento aos atletas pelo uso do uniforme produzido pela Reebok. Em parceria com a fornecedora de material esportivo, os atletas novatos vão receber um aumento no repasse de patrocínio. Por outro lado, os medalhões continuam com o mesmo valor.

+ Nate Diaz diz que UFC quer que ele ‘implore’ por McGregor

+ Dana White confirma negociação para trazer Mayweather ao UFC

+ Vídeo inédito mostra reação das famílias de Mayweather e McGregor em luta; veja

Até o momento, o valor base recebido pelos lutadores, que tem até cinco lutas pela organização, era de US$ 2.500, cerca de R$ 8.350 na cotação atual, por cada apresentação. Com o reajuste, os atletas com até três atuações passam a ter o patrocínio de US$ 3.500 (R$ 11.655), Já aqueles entre quatro e dez lutas ganharão US$ 5 mil (R$ 16.650) por combate.

O anúncio do reajuste foi feito por Lawrence Epstein, diretor de operações do Ultimate, em entrevista à ESPN dos Estados Unidos. De acordo com o dirigente, o reajuste tem como principal objetivo incentivar os atletas com menos rodagem no evento. "Isso da aos atletas novatos (no UFC) um estimulo. Sentimos que essa foi a maneira mais impactante e significativa de obter mais dinheiro para nossos atletas", afirmou.

Veteranos sem aumento

Por outro lado, o dirigente confirmou que os lutadores veteranos, com mais de 10 lutas dentro no octógono, não terão reajuste. Com isso, os atletas que tiveram de 11 a 15 confrontos pela organização continuam com repasse de US$10 mil (R$ 33.300), enquanto quem tiver mais de 20 combates pelo UFC terá o patrocínio de US$ 20 mil (R$ 66. 600) por luta. Já os atletas que subirem ao octógono para disputar o cinturão continuam com patrocínio de US$ 30 mil (R$ 100 mil) ao desafiante e US$ 40 mil (R$ 133.200) ao campeão.