UFC deve realizar evento no Chile no primeiro semestre de 2018

A expansão do Ultimate não deve parar em 2018. De olho no mercado latino, o UFC deve realizar um evento no Chile no primeiro semestre do próximo ano. De acordo com reportagem do site do canal Combate, a franquia desembarca em Santiago para uma edição da série 'Fight Night' no dia 19 de maio.

O local do show será a Movistar Arena, com capacidade para cerca de 12 mil espectadores. Ainda de acordo com a nota, o Ultimate já fez reserva do local para 15 a 20 de maio.

O plano do UFC seria realizar um evento na Argentina no final de 2017, mas por falta de datas a organização optou por adiar o plano e realizar um show no Chile no primeiro semestre de 2018. Mesmo assim, a cidade de Buenos Aires ainda está nos planos do evento para receber uma edição no próximo ano.

BRASIL

Além de Chile e, possivelmente, a Argentina, a América do Sul deve receber outras quatro edições no Brasil, sendo uma delas um card em PPV. Porém, até o momento, a única edição confirmada é na cidade de Belém, no dia dia 3 de fevereiro.