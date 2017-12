UFC divulga datas dos três maiores eventos do início de 2018

O Ultimate já tem definida as datas oficiais dos três principais eventos do primeiro trimestre de 2018. O UFC 220, primeiro card que contará com uma disputa de cinturão, acontecerá dia 20 de janeiro. Menos de um mês depois, será a vez do UFC 221, dia 10 de fevereiro, no sábado de Carnaval. Por fim, o UFC 222 está marcado para a dia 3 de março. A informação é do site ‘Combate.com’.

Contudo, apesar das datas estarem definidas, os locais ainda não foram confirmados. O que se sabe, até o momento, é que no dia 14 de janeiro, também sem cidade revelada, haverá um evento do UFC, que contará com o combate entre Vitor Belfort e Uriah Hall.

Ainda em 2018, a franquia terá mais três eventos numerados. O próximo será o UFC 217, dia 4 de novembro, que contará com três disputas de cinturão, incluindo o retorno de Georges St. Pierre, que encara Michael Bisping. No UFC 218, Max Holloway coloca seu título dos penas contra o ex-campeão Frankie Edgar, enquanto a última edição do ano, o UFC 219, dia 30 de dezembro, ainda não tem sua atração principal confirmada.