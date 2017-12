UFC doará US$ 1 milhão às famílias de vítimas de atentado em Las Vegas

O UFC fará uma doação de US$ 1 milhão (R$ 3,15 milhões) para as famílias das vítimas de um atentado ocorrido em Las Vegas na noite do último domingo (1º). A organização é sediada na cidade norte-americana há alguns anos e o presidente Dana White foi criado na área junto aos ex-donos Frank e Lorenzo Fertitta. Além da doação, o Ultimate fez questão de confirmar que o UFC 216, marcado para o próximo sábado (7), está mantido no calendário esportivo da cidade, apesar da tragédia.

Ao site norte-americano Yahoo Sports, o Ultimate divulgou uma curta nota oficial em que coloca como objetivo principal o apoio aos cidadãos de Las Vegas e garantu a realização do UFC 216 na data planejada.

"Nosso foco neste momento está em apoiar a comunidade e todos aqueles afetados pelos eventos ocorridos no último domingo à noite. O UFC 216, no sábado, dia 7 de outubro, na Arena T-Mobile, prosseguirá como planejado até um novo aviso", disse o comunicado.

O aposentado Stephen Paddock, de 64 anos, abriu fogo contra cidadãos que estavam assistindo a um show de música country perto do hotel Mandalay Bay. A polícia local confirmou, até o momento, 58 mortes e mais de 500 pessoas feridas. Logo após a realização do ataque, Paddock se matou e já foi encontrado morto por uma equipe da SWAT.