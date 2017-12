UFC estuda punir americano por declarações contra brasileiros

As polêmicas causadas por Colby Covington no UFC São Paulo podem custar caro ao norte-americano. O lutador, que criticou o Brasil e a torcida local com palavras de baixo calão e frases preconceituosas, foi alvo de duras críticas da direção do Ultimate. David Shaw, vice-presidente internacional do UFC, revelou a organização estuda punir Covington.

"Nos levaremos a situação de Colby muito a sério. Isso já está sendo revisado junto com o nosso código de conduta. Não é algo que nos deixa felizes. Não posso falar agora o que pode acontecer, mas vamos rever isso durante essa semana", afirmou o dirigente, que acompanhou o UFC São Paulo no Ginásio do Ibirapuera.

ENTENDA

Desde sua chegada ao país para o UFC São Paulo, Covington teve uma postura de provocação para promover o combate contra Demian Maia. O norte-americano chegou a dizer que "odeia o Brasil" e que iria aposentar Demian Maia. Após a vitória sobre o lutador paulista, o norte-americano chamou a torcida brasileira de "um bando de animais sujos". O público no ginásio ficou irritado e jogou vários objetos contra lutador em sua saída do octógono.

Na tarde deste domingo, 29, Covington voltou a causar polêmica quando após todo o incidente ele pediu desculpas aos "animais sujos" por compará-los aos brasileiros.