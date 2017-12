UFC faz concurso que dará um dia de trabalho em evento de São Paulo

O UFC vai dar ao vencedor de um concurso, o UFC Ultimate Job, a oportunidade de trabalhar no evento de São Paulo, que acontece no próximo dia 28 de outubro, o UFC Fight Night: Brunson x Machida, no Ginásio do Ibirapuera, zona sul da capital. "A vaga dos sonhos de todos os fãs está aberta" - é o mote do concurso.

Para participar, basta acessar o site oficial da competição e enviar um vídeo de até 30 segundos, falando sobre o porquê de querer fazer parte do evento. Os vencedores serão selecionados por uma comissão que inclui o lutador Rodrigo Minotauro.

Entre as atribuições do ganhador, que terá um lugar exclusivo no evento, estarão tarefa como receber os atletas e interagir com os mesmos, preparar o almoço deles, carregar o cinturão na sessão de fotos dentro do octógono, segurar o roupão das octagon girls quando elas subirem ao cage com a placa de round e escoltar o atleta ganhador da luta principal do evento em entrevistas. Outros dois finalistas também terão lugares exclusivos e acesso ao Lounge VIP do evento.

Os autores do três melhores vídeos deverão fazer uma entrevista presencial com a organização do Ultimate algumas horas antes do evento, para que sejam selecionados.

Na luta principal da noite do UFC em São Paulo, o brasileiro Lyoto Machida fará seu retorno ao octógono após ficar suspenso por doping para encarar o norte-americano Derek Brunson, combate válido pelos pesos médios.