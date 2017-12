UFC Fresno: Brian Ortega finaliza Cub Swanson e pede chance por cinturão

No duelo de gerações no Ultimate, melhor para a juventude. A revelação Brian Ortega não tomou conhecimento do experiente Cub Swanson e finalizou o postulante ao cinturão dos penas com uma guilhotina no segundo round. O combate foi a atração principal do UFC Fresno, evento realizado na madrugada deste domingo (10), na Califórnia (EUA). Com o triunfo, Ortega chega a 12ª vitória e se mantem invicto como profissional. Por outro lado, o resultado frustra os planos de Swanson, número quatro no ranking da divisão de penas, que esperava ter a chance de disputar o título da categoria em caso de vitória.

"Eu vou respeitosamente esperar Frankie Edgar disputar o título contra Max Holloway, então talvez eu enfrente o vencedor na sequência", afirmou o Ortega ainda no octógono.

Além do duelo entre Ortega x Swanson, o programa de lutas do UFC Fresno trouxe cinco brasileiros em ação: no card principal, Marlon Moraes nocauteou Aljamain Sterling de forma brutal no primeiro round, enquanto Markus Maluko estreou na franquia com derrota diante de Eryk Anders. Já no programa preliminar Davi Ramos conquistou sua primeira vitória no Ultimate ao finalizar Chris Gruetzemacher com um mata-leão. Porém, Iuri Marajó e Antônio Braga Neto foram derrotados diante de Alejandro Perez e Trevin Giles, respectivamente.

A luta

A luta principal do UFC Fresno começou quente. Swanson, com mais habilidade na luta em pé, combinou bons golpes contra o rival. Por sua vez, apesar de ter menos habilidade no boxe, Ortega tirava a vantagem do rival com maior envergadura. Mesmo assim, Cub conectava mais socos e fazia o rival caminhar para trás. Nos segundos finais do primeiro round, Swanson encurtou a distância, mas Ortega puxou para a guarda com uma guilhotina e quase finalizou a disputa. Cub foi salvo pelo gongo.

O segundo round seguia o mesmo caminho da parcial anterior: Swanson tomando a iniciativa da luta e conectando maior volume de socos, enquanto Ortega esperava o melhor momento para contragolpear. Em desvantagem na luta em pé, Brian tentou a queda, mas não teve sucesso. Mesmo assim, o lutador não desistiu e, mesmo em pé, encaixou uma guilhotina. O estrangulamento foi tão bem encaixado que Swanson foi forçado a bater em desistência.

Resultados do UFC Fresno

Card Principal

Peso pena: Brian Ortega finalizou Cub Swanson com uma guilhotina a 3m22s do R2;

Peso pena: Gabriel Benitez derrotou Jason Knight na decisão unânime dos juízes (30-26, 29-27, 30-26)

Peso galo: Marlon Moraes derrotou Aljamain Sterling por nocaute a 1m07s do R1

Peso leve: Scott Holtzman derrotou Darrell Horcher (30-27, 30-27, 30-27)

Peso médio: Eryk Anders derrotou Markus Maluko na decisão unânime dos juízes (30-26, 30-25, 29-28)

Peso galo: Benito Lopez derrotou Albert Morales na decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 29-28)

Card Preliminar

Peso mosca: Alexis Davis derrotou Liz Carmouche na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)

Peso galo: Andre Soukhamthath derrotou Luke Sanders por nocaute técnico a 1m06s do R2

Peso galo: Alex Perez finalizou Carls John Tomas com um triângulo de mão a 1m54s do R2

Peso galo: Frankie Saenz derrotou Merab Dvalishvili na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)

Peso galo: Alejandro Perez derrotou Iuri Marajó na decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 29-28)

Peso leve: Davi Ramos finalizou Chris Gruetzemacher com um mata-leão a 50 seg. do R3

Peso médio: Trevin Giles derrotou Antônio Braga Neto por nocaute técnico a 2m27s do R3