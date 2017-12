UFC na Polônia tem duelo de gerações e brasileiros em ação

Após pouco mais de um mês, o Ultimate retorna ao continente europeu para o UFC Polônia, evento que será disputado na tarde (horário de Brasília) deste sábado (21), em Gdansk. Na luta principal, um duelo de gerações, com Donald Cerrone buscando igualar o recorde de vitórias de Michael Bisping contra a jovem promessa inglesa Darren Till.

O evento ainda traz a presença da musa Karolina Kowalkiewicz, que tentará se manter relevante na divisão peso palha após duas derrotas seguidas, para a campeã Joanna Jedrzejczyk e diante da brasileira Claudinha Gadela, no UFC 212, no Rio de Janeiro. A polonesa enfrenta a estreante Jodie Esquibel, ex-lutadora do Invicta FC.

Dois brasileiros também estarão em ação em Gdansk. Após ter seu oponente mudado na semana da luta, o meio-médio Warlley Alves também busca recuperação após dois reveses contra o estreante polonês Salim Touahri. Já Felipe Sertanejo retorna ao peso pena contra Josh Emmett, que estreia na categoria após descer dos leves.

Duelo de gerações

Vindo de duas derrotas seguidas, Donald Cerrone terá mais uma oportunidade, neste sábado (21), de se igualar a Michael Bisping como o maior vencedor de lutas da história do UFC. O campeão peso médio tem 20 vitórias pela companhia, enquanto o Cowboy tem 19. Para que ele se iguale ao "Conde", porém, o norte-americano terá que passar por outro inglês: o jovem Darren Till, de apenas 24 anos.

Till é integrante da Astra Fight Team, de Marcelo Brigadeiro, e também faz parte de seus camps na Kaobon, na Inglaterra, junto a veteranos do MMA, como Terry Etim. Com trocação afiada e bom jogo de chão, graças aos treinos de luta livre, o inglês está invicto até agora na sua carreira, com 15 vitórias e um empate em seu cartel.

Um grande desafio para Cerrone, que não está em boa fase: o Cowboy perdeu para Jorge Masvidal, por nocaute, e depois foi superado pelo ex-campeão meio-médio Robbie Lawler. Um revés para o surpreendente jovem inglês, e a carreira do norte-americano nos meio-médios fica ameaçada.

Retorno da musa

Desde que surgiu no UFC, Karolina Kowalkiewicz chamou atenção pela aparência e pelo estilo agressivo de muay thai. Uma das principais lutadoras da Polônia, junto à campeã e compatriota Joanna Jedrzejczyk, a peso palha busca se manter perto do topo e na caça por uma revanche com Joanna, que lhe deu a primeira derrota de sua carreira no UFC 205 do ano passado, um dos maiores eventos da história do Ultimate.

Desde a derrota para a campeã, Karolina tentou voltar diretamente para o bolo de possíveis desafiantes, mas foi dominada por Claudinha Gadelha e acabou finalizada, no UFC 212, em junho. A polonesa prometeu trabalhar o seu jiu-jitsu e terá a chance de mostrá-lo no UFC Polônia, contra a estreante Jodie Esquibel.

A norte-americana pode estar fazendo sua primeira luta pelo UFC, mas tem bastante experiência em outros eventos. Lutadora da famosa academia Jackson's MMA, Esquibel é boxeadora profissional e lutou algumas vezes pelo Invicta FC, inclusive vindo de vitória sobre Deanna Bennett. Ela também já enfrentou Alexa Grasso, uma das esperanças do peso palha feminino. Perigo para Karolina.

Brasileiros em ação

Após passar mal durante o corte de peso para o UFC Pittsburgh, Felipe Sertanejo foi obrigado pelo próprio Ultimate a deixar o peso galo e retornar aos penas. E ele terá um grande desafio na sua volta à categoria. O brasileiro enfrenta o duro Josh Emmett, que treina na Team Alpha Male. Assim como Sertanejo, o norte-americano fará sua primeira luta no peso, mas Emmett está descendo dos leves. A mudança foi motivada pela derrota para Desmond Green, a primeira de sua carreira.

Já Warlley Alves, a exemplo de Karolina Kowalkiewicz, vem de duas derrotas seguidas. Antes invicto, o brasileiro perdeu, na sequência para Bryan Barberena e Kamaru Usman. O meio-médio da X-Gym não luta há quase um ano e enfrentaria "Judo" Jim Wallhead no seu retorno ao octógono. Porém, o inglês se machucou e agora Warlley enfrentará o estreante Salim Touahri.

Vencedor do TUF Brasil 3, o meio-médio busca se reencontrar dentro do UFC, após começar com boas vitórias diante de Márcio Lyoto (na final do TUF), além de triunfos sobre Alan Jouban, Nordine Taleb e Colby Covington - este último enfrenta Demian Maia e está no top-10 dos meio-médios atualmente.

Ficha técnica do UFC Polônia:

DATA E HORÁRIO: 21/10/2017, a partir das 13h30 (horário de Brasília)

LOCAL: Ergo Arena, Gdansk, Polônia

TRANSMISSÃO: Canal Combate

CARD PRINCIPAL

Peso meio-médio: Donald Cerrone x Darren Till

Peso palha: Karolina Kowalkiewicz x Jodie Esquibel

Peso meio-pesado: Jan Blachowicz x Devin Clark

Peso médio: Oskar Piechota x Jonathan Wilson

CARD PRELIMINAR

Peso leve: Marcin Held x Nasrat Haqparast

Peso pesado: Anthony Hamilton x Adam Wieczorek

Peso galo: Damian Stasiak x Brian Kelleher

Peso médio: Sam Alvey x Ramazan Emeev

Peso pena: Artem Lobov x Andre Fili

Peso meio-médio: Warlley Alves x Salim Touahri

Peso galo: Lina Lansberg x Aspen Ladd

Peso pena: Felipe Sertanejo x Josh Emmett