UFC pode processar Pacquiao por negociar luta de boxe com McGregor

Algumas semanas após Manny Pacquiao revelar que quer enfrentar Conor McGregor no boxe, o UFC reagiu ameaçando o filipino com um processo. Isso porque o boxeador já estaria negociando nova superluta com o irlandês sem o conhecimento da organização, que cuida da carreira e tem contrato com o astro irlandês, campeão peso leve do evento.

Dana White, presidente do Ultimate, revelou que vai procurar saber se Pacquiao e McGregor estão mesmo negociando a realização de uma superluta, e garantiu que poderá processar o boxeador filipino caso isso seja verdade.

"Isso seria estranho, por causa de seu contrato conosco. Se isso for verdade, eu vou processar Manny Pacquiao e quem quer seja que o represente", alertou o mandatário do UFC, ao ser perguntado por repórteres após o UFC Fresno, sobre uma possível negociação entre o filipino e seu campeão peso leve.

Conor McGregor recentemente trocou as luvas de MMA pelas de boxe e fez história ao enfrentar Floyd Mayweather, um dos maiores lutadores de todos os tempos, em sua estreia profissional na nobre arte. O irlandês perdeu por nocaute técnico no décimo round, mas sua atuação e as cifras que o duelo gerou, chamaram a atenção de outros boxeadores, entre eles o próprio Pacquiao, que acabou desafiando o "Notorious" através das redes sociais.