Ultimate divulga primeiras lutas do UFC 224, no Rio de Janeiro

O Ultimate confirmou, durante a realização do UFC Fight Night Belém, a data e local de seu retorno ao Brasil: O UFC 224 será realizado no dia 12 de maio, no Rio de Janeiro. A notícia já havia sido divulgada na última semana, mas foi oficializada pela organização apenas na madrugada deste domingo (04). Com a confirmação, a franquia ainda anunciou dois duelos já confirmados para o show que será realizado na Jeunesse Arena, Barra da Tijuca.

Pela divisão dos meio-médios (77 kg), Alberto Mina enfrenta o russo Ramazan Emeev. Já pela categoria dos leves (70,3 kg), Davi Ramos terá pela frente o alemão Nick Heinz.

Cyborg x Amanda

Apesar de ainda não oficializada, a expectativa do evento é que a luta principal do UFC 224 seja o duelo de campeãs entre Amanda Nunes x Cris Cyborg. Atual campeã galo, Amanda tem feito campanha para subir para o peso pena e buscar mais um título e repetir o feito de Conor McGregor - ter dois cinturões do Ultimate ao mesmo tempo. Inicialmente relutante em enfrentar Nunes, Cyborg aceitou o desafio e chegou a dizer que irá "acabar" com a rival.