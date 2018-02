Ultimate reserva 12 de maio para o UFC 224, no Rio de Janeiro

Na semana do UFC Belém, evento que ocorre no próximo sábado (3) na capital do Pará, o Ultimate já faz planos para retornar ao Brasil em breve. E, segundo informações do site do canal Combate, a próxima parada da organização será no Rio de Janeiro. O UFC 224 acontecerá no dia 12 de maio, e será sediado na capital fluminense, como é praxe nos eventos numerados da promoção no País. Uma semana depois, a promoção desembarca pela primeira vez no Chile.

À exceção do longínquo UFC 17.5, em 1998, em São Paulo, do UFC 147, em Belo Horizonte, e do UFC 198, em Curitiba, em 2016, todos os shows numerados foram no Rio, casos do UFC 134, 142, 153, 163, 179, 190 e 212, este o último evento de pay-per-view na capital fluminense.

A expectativa é que a superluta entre Cris Cyborg e Amanda Nunes seja a atração principal do show. Atual campeã galo, a Leoa tem feito campanha para subir para o peso pena e buscar mais um título e repetir o feito de Conor McGregor - ter dois cinturões do Ultimate ao mesmo tempo. Inicialmente relutante em enfrentar Nunes, Cyborg aceitou o desafio e chegou a dizer que irá "acabar" com a rival.

Ainda segundo o site do canal Combate, o Ultimate já trabalha a primeira luta do card. O campeão mundial de luta agarrada Davi Ramos enfrentaria o alemão Nick Hein em combate válido pela categoria dos leves. Ramos estreou no Ultimate no ano passado com derrota para Serginho Moraes no peso de cima, e conquistou seu primeiro triunfo diante de Chris Gruetzemacher, em dezembro.