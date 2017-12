Último derrotado por Floyd no boxe antes de McGregor quer lutar no UFC

Último derrotado por Floyd Mayweather antes de Conor McGregor (em uma luta que aconteceu em 2015), o boxeador norte-americano Andre Berto quer fazer o caminho inverso do que fez o irlandês derrotado na "luta do século": se transferir para o UFC.

Berto, que tem 33 anos, 31 vitórias e cinco derrotas no boxe, planeja pedir uma chance diretamente para Dana White, chefe do Ultimate. Foi White justamente o responsável por promover a "luta do século" e, por consequência, levar Conor McGregor, lutador de MMA e estrela do UFC, ao boxe.

A luta entre Berto e Mayweather foi a vitória número 49 deste último - e marcou a "aposentadoria" de Floyd, que voltou só para enfrentar McGregor e vencer pela 50ª vez em sua carreira.

Em entrevista ao portal TMZ, Berto mandou um recado a Dana White. "Dana White, você sabe que a minha família veio do MMA. Diga ao Dana (White) para me ligar. Eu vou para o UFC. Eu quero ser o primeiro lutar da história a ser campeão do mundo de boxe e ganhar o cinturão lá. Isso nunca foi feito antes", disse o pugilista.

Vale lembrar que, entre as mulheres, a campeã de boxe Holly Holm conquistou, também, o cinturão das pesos-galo do Ultimate.