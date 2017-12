Único a vencer McGregor no UFC diz que ele tem 'ótima chance' contra Floyd

Único homem a bater Conor McGregor no UFC, Nate Diaz acredita que o irlandês não pode ser dado como derrotado antes da hora na superluta deste sábado, 26, contra Floyd Mayweather. O norte-americano, inclusive, diz que seu rival tem boas chances contra o ex-multicampeão de boxe e não se surpreenderia se o “Notorious” saísse vitorioso do ringue.

Discutindo as chances de Conor contra Floyd, Diaz admite que o favoritismo é todo do boxeador, mas revela que, por sua experiência contra McGregor, o irlandês tem sim chances de fazer frente ao seu compatriota.

“Eu acho que ele tem uma ótima chance contra Mayweather. Eu lutei contra os principais nomes do mundo do boxe e fui melhor que muitos deles. Lutei contra Conor por 25 minutos e acredito definitivamente que ele tem chances. Lutar e vencer o melhor boxeador peso por peso do momento? Isso é outra história, mas uma luta é uma luta e acho que teremos que assistir para ver o que acontece. Mas espero que seja uma grande luta”, comentou Diaz em entrevista ao podcast “Against All Odds with Cousin Sal”, aproveitando a deixa para voltar a alfinetar o UFC.

“Eu não digo que estou do lado do MMA ou do boxe, nem que estou torcendo para Conor ou Floyd. Mas não estou do lado do UFC. Todo mundo fala disso, todos os boxeadores profissionais têm falado do UFC e acho melhor não dizer mais nada sobre isso”, despistou.