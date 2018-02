Veja a pesagem do UFC Belém com Lyoto e exército de brasileiros

O Ultimate retorna ao Brasil para seu primeiro evento de 2018 estreando no Norte do País. O UFC Belém acontece neste sábado (3) e terá, na luta principal do show, um duelo peso médio entre o ex-campeão meio-pesado Lyoto Machida e o invicto norte-americano Eryk Anders, que tem 10 vitórias em 10 lutas, incluindo duas no UFC - contra dois brasileiros (Rafael Sapo e Markus Maluko).

Além de Machida, outros 11 brasileiros entram em ação para defender o país, que começou 2018 com nove derrotas e apenas uma vitória em 10 lutas no UFC. Destaque para Pedro Munhoz, que pega o perigoso John Dodson no peso galo. Também no card principal, a quirguistanesa Valentina Shevchenko, ex-desafiante ao cinturão peso galo, faz sua estreia nos moscas contra a brasileira Priscila Pedrita, que fará sua primeira luta no show.

Sem contar com nomes como Michel Trator, Thiago Marreta, Marcelo Golm e Serginho Moraes, que defenderão as cores do Brasil contra Desmond Green, Anthony Smith, Tim Johnson e Tim Means, respectivamente.

Porém, antes do show, os 24 atletas envolvidos no evento confirmarão, a partir das 20h (horário de Brasília), seus pesos, além de encararem seus adversários pela última vez antes da ação. Veja tudo ao vivo!

Card do UFC Belém

Card principal

Peso médio: Lyoto Machida x Eryk Anders

Peso galo: John Dodson x Pedro Munhoz

Peso mosca: Valentina Shevchenko x Priscila Pedrita

Peso leve: Michel Trator x Desmond Green

Peso pesado: Tim Johnson x Marcelo Golm

Peso médio: Thiago Marreta x Anthony Smith

Card preliminar

Peso meio-médio: Serginho Moraes x Tim Means

Peso leve: Alan Nuguette x Damir Hadzovic

Peso galo: Douglas de Andrade x Marlon Vera

Peso galo: Iuri Marajó x Joe Soto

Peso mosca: Deiveson Figueiredo x Joseph Morales

Peso mosca: Maia Stevenson x Polyana Viana