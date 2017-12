Lutadores do UFC se enfrentam com 'caras e bocas' antes de lutas

Nesse sábado, dia 19, acontece o UFC São Paulo no Ginásio do Ibirapuera. O card principal não poderia estar melhor, com o brasileiro Rogério Minotouro que enfrenta o norte-americano Ryan Bader. No último confronto entre os dois, vitória de Ryan. Entre as mulheres, o destaque principal vai para Claudia Gadelha, que vai enfrentar Cortney Casey no peso-palha. Além dessas lutas, Serginho Moraes, Warlley Alves, Thales Leites e Thominhas também estarão no octógocno em busca da vitória.