Vídeo: Ex-campeão do UFC passa cinturão para Demi Lovato em show

A cantora Demi Lovato é uma fã declarada de lutas. Praticamente de jiu-jitsu, a popstar namorou o lutador de MMA brasileiro Guilherme Bomba e é sempre vista nas primeiras fileiras de eventos ao redor do mundo. Neste final de semana, porém, a morena foi além. Durante show realizado na cidade de Rosemont (EUA), Lovato subiu ao palco com o cinturão do ex-campeão do UFC Matt Hughes. Com a peça ela apresentou uma de suas músicas para o público do Estado de Illinois.

A cantora publicou em sua conta no Instagram o vídeo do momento em que Hughes passa a sua mão a honraria máxima do UFC. Demi Lovato, visivelmente empolgada, comemorou: 'Tenho um cinturão essa noite de um campeão'. O ex-lutador, demonstrando timidez com a filmagem, revela que ele é ex-campeão. Mas a morena, foi rápida no gatilho e emendou: “Você ainda é um campeão”.

Matt Hughes construiu uma sólida carreira no MMA e se aposentou com um histórico 45 vitórias e nove derrotas como profissional. O membro do 'Hall da Fama' pendurou as luvas em 2011, quando perdeu para Josh Koscheck no UFC 135. Em junho do ano passado, o ex-lutador passou por um momento complicado. Ele bateu seu carro contra um trem em movimento e passou dias em coma no hospital. Ainda em recuperação, ele tem dificuldades para andar. Em janeiro deste ano, o norte-americano foi homenageado pelo Ultimate no UFC St. Louis.