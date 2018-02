Vídeo: Lutador 'se nocauteia' em evento de MMA nos Estados Unidos

Parecia cena de programa humorístico, mas aconteceu na 48ª edição do CES, realizado em Lincoln, no estado norte-americano de Rhode Island. Timothy Woods aplicou uma espécie de nocaute em si mesmo e teve que deixar a área de lutas de maca. + Pedrita defende técnico e diz que lutaria com Valentina 'mais dez vezes'​

No combate diante de Tim Caron, Woods agarrou o rival junto a grade e aplicou uma bela queda. Porém, ele acabou caindo de forma errada, sem apoio, e bateu a cabeça no cage. O lutador já caiu desacordado e ainda recebeu mais alguns socos de Caron no solo até que o árbitro decretasse o nocaute técnico. Assista ao vídeo abaixo: