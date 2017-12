A organização do UFC 210, realizado no sábado, 8, em Nova Iorque, divulgou nesta quinta, 13, um vídeo dos bastidores do evento em seu canal no Youtube.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Anthony Johnson, depois de ser derrotado por Daniel Cormier, desaba nos ombros de seu treinador, Henri Hooft.

"Cometi um erro estúpido", reclama Johson. "Está tudo bem, cara. Eu te amo, você é meu irmão", responde Hooft.

Assista: