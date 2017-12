VÍDEO: Musa brasileira, Mackenzie Dern faz mais uma vítima no MMA

A bela Mackenzie Dern fez mais uma vítima. A brasileira mostrou não se incomodar com a subida de peso e debutou na divisão de moscas (até 57 kg.) em grande estilo. A faixa-preta finalizou a norte-americana na Mandy Polk com um mata-leão a 2m55s do primeiro round. O combate foi atração no LFA 24, evento realizado na madrugada deste sábado (14), em Phoenix (EUA). O triunfo marcou a quarta vitória em quatro lutas da brasileira.

Conhecida como estrela no jiu-jitsu, Dean mostrou evolução na luta em pé. Mesmo com a norte-americana partindo pra cima no início, a brasileira saiu da pressão e mostrou o poder de seus punhos. Ela acertou uma combinação de cruzado de esquerda com direto de direita levou Polk ao chão.

Mackenzie não perdeu tempo e rapidamente pegou as costas da rival. Com um mata-leão encaixado, a rival foi forçada a desistir da disputa (assista como foi no player abaixo).