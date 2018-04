Vídeo: Toquinho sofre duro nocaute em 58 segundos no Fight Night 85

O brasileiro Rousimar Toquinho sofreu uma dura derrota nesta sexta-feira (30). Em ação no Fight Nights Global 85, evento realizado em Moscou (RUS), o faixa-preta mineiro foi nocauteado em apenas 58 segundos pelo invicto Aliaskhab Khizriev (assista ao vídeo no player abaixo). O resultado marcou o primeiro revés do ex-UFC no evento russo, antes ele tinha uma vitória e um empate. + Ferguson ignora McGregor e pede por superluta contra St. Pierre​

A luta

Khizriev começou colocando pressão diante de Toquinho e logo na primeira combinação de golpes ele acertou um belo chute alto no brasileiro. Rousimar foi ao chão, mas após sofrer vários socos por baixo, ele ainda tentou sobreviver atacando a famosa chave de calcanhar. O atleta russo conseguiu escapar da primeira tentativa.

Khizriev continuou por cima, abalou Toquinho, que voltou a atacar o calcanhar. Dessa vez, o russo precisou segurar na grade para se manter equilibrado. O dono da casa se aproveitou que o árbitro não soltou sua mão da tela, e assim que saiu da chave, desceu com vários socos no rosto do brasileiro. Dessa vez Rousimar não conseguiu desviar dos ataques e acabou nocauteado.

Com o triunfo, Aliaskhab Khizriev, 29 anos, chegou a 10ª vitória em 10 lutas como profissional. Já Rousimar Toquinho somou sua nona derrota, ele tem 19 triunfos e em um empate na carreira.

Vídeo: Toquinho sofre duro nocaute no Fight Night 85