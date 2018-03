Vitor Belfort anuncia aposentadoria após luta contra Uriah Hall no domingo

A trajetória de um dos maiores nomes do MMA mundial chegará ao fim no próximo domingo (14). Vitor Belfort anunciou que o duelo contra Uriah Hall, no UFC Fight Night St. Louis, será o último de sua carreira como profissional. Com 40 anos de idade e quase 22 dedicados ao esporte, o 'Fenômeno' irá penduras as luvas. Ele irá assumir o posto de empresário e promete trabalhar para fazer o esporte crescer. + ‘Humilhada’, Amanda Ribas alerta atletas após cair no doping​

"Vou começar segunda-feira, quando começo a abrir as franquias da academia. Estou investindo no meu negócio. É hora de descansar meu corpo e abrir as academias. Estou focado na minha segunda jornada", afirmou, durante a sessão com jornalistas antes do UFC St. Louis.

"A vida é dividida em estações, e você precisa reconhecer as estações. Eu fiz mais que o bastante. Às vezes faço flashbacks e penso, 'ainda estou fazendo isso, isso é loucura!' Sou muito grato, mas acho que meu corpo precisa descansar. Tenho outras coisas, tenho negócios. Desenvolvi um sistema de treinos em grupo que vamos licenciar. Quero ajudar o esporte de alguma forma e fazer outras coisas. Temos que saber a hora de começar e a hora de terminar... Caras da minha era nunca esperavam estar lutando (agora), e eu estou saindo ainda relevante. Esta foi minha jornada, conquistei muitas coisas boas, mas quero fazer coisas grandes. Estou entrando na minha segunda jornada na vida, e estou feliz", completou Vitor.

A carreira de Vitor Belfort

Faixa-preta de jiu-jitsu da lenda Carlson Gracie, Belfort se notabilizou no mundo das lutas pela velocidade de suas mãos. Dono de um poder de nocaute assustador, Belfort chamou a atenção do mundo logo aos 19 anos de idade com venceu três adversários na mesma noite no UFC 12. O fato o fez ganhar o apelido de 'Fenômeno', inspirado no atacante Ronaldo, do futebol.

Em sua trajetória como lutador de MMA foram 26 vitórias, 13 derrotas e um "No Contest" (luta sem resultado). Entre as principais conquistas de Belfort estão o GP de pesados do UFC 12 - vencendo três adversários na mesma noite - em 1997, aos 19 anos. O cinturão dos meio-pesados do UFC, em 2004, quando derrotou Randy Couture e o título peso médio do Cage Rage. Vitor ainda disputaria o título do UFC em outras três oportunidades: contra Anderson Silva, em 2011, Jon Jones, em 2012 e contra Chris Weidman, em 2015, mas acabou derrotado em todas as disputas.