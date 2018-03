Vitor Belfort entra como zebra na última luta de sua carreira

O UFC St. Louis será a última vez que o ex-campeão meio-pesado Vitor Belfort entrará no octógono. E, mesmo motivado com o duelo final antes de pendurar as luvas, o brasileiro é tido como zebra diante do favorito Uriah Hall, seu último adversário. De acordo com o site de apostas Marsbet, uma vitória do Fenômeno está cotada em 3.30, ou seja, a cada R$ 100 investidos, o apostador recebe de volta R$ 330. Já seu oponente está cotado em 1.28 (R$ 128 de retorno a cada R$ 100 apostados).

Além de Belfort, outros três brasileiros estarão em ação no UFC St. Louis. A exemplo de Belfort, Thiago Alves (2.50), Thalita Bernardo (2.70) e Kalindra Faria (1.90) são azarões diante de Zak Cummings (1.47), Irene Aldana (1.40) e Jessica Eye (1.80), respectivamente.

Na luta principal, o sul-coreano Doo Ho Choi tem ligeira vantagem sobre o veterano Jeremy Stephens. O Superboy está cotado em 1.57 (R$ 157 a cada R$ 100 apostados), enquanto o norte-americano vem como zebra, na cotação de 2.25, significando que, a cada R$ 100 investidos em "Lil' Heathen", o apostador recebe R$ 225 de volta.

Cotações do UFC St. Louis (segundo a Marsbet):

Card principal

Peso pena: Jeremy Stephens (2.25) x Doo Ho Choi (1.57)

Peso médio: Vitor Belfort (3.30) x Uriah Hall (1.28)

Peso mosca: Paige VanZant (1.88) x Jessica Rose-Clark (1.82)

Peso meio-médio: Kamaru Usman (1.14) x Emil Meek (4.90)

Card preliminar

Peso pena: Darren Elkins (2.30) x Michael Johnson (1.55) Peso meio-médio: James Krause (1.55) x Alex White (2.30)

Peso meio-médio: Thiago Alves (2.50) x Zak Cummings (1.47)

Peso mosca: Kalindra Faria (1.90) x Jessica Eye (1.80)

Peso galo: Thalita Bernardo (2.70) x Irene Aldana (1.40)

Peso galo: Kyung Ho Kang (1.26) x Guido Canetti (3.47)

Peso leve: Matt Frevola (1.38) x Marco Polo Reyes (2.80)

Peso palha: Danielle Taylor (1.95) x JJ Aldrich (1.75)