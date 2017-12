Vitor Belfort finalmente conhece adversário em sua última luta no UFC

Acabou o mistério! Vitor Belfort já tem data e adversário definidos para realizar a última luta de seu contrato no UFC. Ele enfrenta o jamaicano Uriah Hall dia 14 de janeiro, ainda sem local confirmado, em duelo válido pela categoria dos médios (até 84kg). A informação foi divulgada pelo próprio lutador, que postou em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (19).

"Acabo de assinar o contrato para lutar no UFC, dia 14 de Janeiro. Eu sempre busquei grandes desafios e na minha última luta no UFC não poderia ser diferente. Uriah Hall, será uma honra dividir o octógono com um lutador tão novo e talentoso. Obrigado por aceitar a luta!", escreveu Vitor em seu Instagram.

Belfort não atua desde junho deste ano, quando derrotou Nate Marquardt no UFC 212, quebrando uma sequência de três lutas sem vitórias, sendo dois nocautes e uma luta sem resultado. O ‘Fenômeno’ já disputou o cinturão dos médios em duas oportunidades, contra Anderson Silva e Chris Weidman, mas foi nocauteado em ambas. Aos 40 anos, acumula um cartel com 26 triunfos, 13 reveses e um no contest.

Hall, por sua vez, vive fase parecida com a do brasileiro. Após sofrer três derrotas consecutivas, se recuperou ao nocautear Krzysztof Jotko em setembro deste ano. Vice-campeão do TUF 17, já soma 13 combates na organização, sendo sete resultados negativos e seis positivos. Ao todo, são 13 vitórias e oito derrotas como profissional.