Vitor Belfort publica mensagem emocionada para a irmã desaparecida

O lutador de MMA Vitor Belfort publicou, nesta terça-feira, em suas redes sociais, uma homenagem a sua irmã. Priscila Belfort está desaparecida desde o dia 9 de janeiro de 2004 e completa 43 anos nesta terça-feira.

No texto, bastante longo, o lutador fala de sua saudade e comenta como a vida ficou após o desaparecimento da irmã. "Pri, seja onde vc estiver quero muito que essa mensagem possa chegar ao seu encontro. Espero que na Eternidade do DEUS de toda criação", diz Vitor em um trecho do texto, acompanhado por fotos da irmã.

Priscila Belfort desapareceu misteriosamente aos 29 anos, após ter sido levada pela mãe, Jovita, para o Centro do Rio, onde mantinha um projeto social. Ela saiu para almoçar e nunca mais foi vista. Apesar das suspeitas da polícia de que a jovem foi morta, a família mantém as esperanças de encontrá-la, pois nenhuma prova consistente foi encontrada ao longo dos anos.

Confira o post emocionado do lutador: