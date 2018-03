Confirmado: Vitor Miranda encara 'dono da casa' no UFC Hamburgo

O Ultimate anunciou seu retorno à Alemanha no início da semana, com o UFC Hamburgo, e o primeiro brasileiro do card já foi confirmado pelo show. O peso médio Vitor Miranda encara o alemão Abu Azaitar, que fará sua estreia na organização. A luta foi divulgada pelo site do canal Combate.

Vitor, que tem um histórico de 12 vitórias e seis derrotas como profissional, precisa do triunfo para se manter no Ultimate. O brasileiro vem de duas derrotas em série contra Chris Camozzi e Marvin Vettori.

Por sua vez, Por sua vez, Azaitar tem um cartel de 13 vitórias, um empate e uma derrota. O alemão não sabe o que é perder desde 2013, está invicto a nove lutas. Em sua última luta, ele derrotou Michael Arrant, em outubro de 2017, no WSOF 33.

O UFC Fight Night Hamburgo acontece no dia 22 de julho e ainda não tem luta principal confirmada.