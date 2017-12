Wanderlei quer Belfort no Bellator: ‘Vou te meter a porrada’

A saída de Vitor Belfort do UFC, anunciada pelo próprio lutador e confirmada para janeiro, animou um de seus maiores rivais. O ex-campeão meio-pesado do Pride e ex-lutador do UFC Wanderlei Silva espera que o Fenômeno assine com o Bellator, para que os dois possam fazer a revanche do primeiro duelo, que ocorreu no UFC São Paulo de 1998.

Através de suas redes sociais, Belfort anunciou seu duelo com Uriah Hall para 14 de janeiro, e confirmou que essa seria sua última luta por contrato com o Ultimate. O brasileiro vem flertando com o Bellator há algum tempo e, como afastou rumores de aposentadoria, pode ser o próximo ex-campeão do UFC a assinar com a promoção.

Wanderlei, por sua vez, estreou recentemente na nova casa, perdendo para Chael Sonnen por decisão. O 'Cachorro Louco' pediu uma revanche com o norte-americano, mas garante que pretende também ter uma nova chance contra Belfort.

"Ótima notícia a possível vinda do Belfort para o Bellator. Espero que venha mesmo, o Bellator está criando nossa categoria dos masters, das lendas (...) Todo mundo viu que ele levou sorte naquela lá, conseguiu acertar uma e deu aquela explodida. Antigamente eu não analisava o gameplan dos atletas, não sabia que aquilo era o coringa dele. Mas tirando aquilo dali, tenho certeza que posso meter a porrada no Vitor. Então faço questão de dar boas-vindas ao Vitor Belfort no Bellator. Vou te meter a porrada", declarou Wanderlei, ao blog "Luta Livre", do site do jornal Gazeta do Povo.

No primeiro duelo entre os dois, Belfort venceu com menos de um minuto no primeiro UFC disputado em solo brasileiro, em 1998. Depois do duelo, o Fenômeno permaneceu no Ultimate mais alguns anos, teve passagem discreta pelo Pride e se tornou campeão meio-pesado do UFC.

Já Wanderlei virou um dos maiores astros da história do mesmo Pride, sendo campeão meio-pesado da organização, além de ganhar o GP meio-pesado de 2003. Um novo duelo entre os dois quase aconteceu em 2012, mas Belfort se machucou e os dois nunca fizeram sua revanche.