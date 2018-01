Wanderlei vence desafio bizarro de força em TV japonesa; assista

No início do ano, uma TV japonesa casou um grande desafio entre astros do K-1 e do antigo Pride, principal evento de MMA junto ao UFC no início da última década. Ou pelo menos foi o que promoveu antes, durante e depois da brincadeira entre Wanderlei Silva, ex-campeão do Pride, e o lutador do K-1 (kickboxing) Masato Kobayashi. Na verdade, o "desafio" nada mais era do que descobrir quem conseguia empurrar o oponente em uma parede de vidro até um ponto estipulado anteriormente.

Apesar de não ter conseguido levar Kobayashi até o fim da linha demarcada no tempo determinado, o brasileiro, tido como ídolo no Japão também por sua época como lutador do Pride, representou bem seu antigo empregador e venceu a disputa por ter coberto mais território que o "adversário". Antes da brincadeira, Wand ensaiou provocações ao melhor estilo Pride e depois cumprimentou Masato Kobayashi, que tinha 20 kg a menos que o brasileiro.

Veja o vídeo do "desafio":