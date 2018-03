Warlley Alves enfrenta Sultan Aliev no UFC 224, no Rio de Janeiro

O programa de lutas do UFC 224, evento que acontece dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, ganhou mais um combate. Durante a coletiva de lançamento do show, nesta terça-feira (20), o Ultimate anunciou a disputa entre o brasileiro Warlley Alves e o russo Sultan Aliev, em duelo válido pela categoria meio-médios (até 77,1 kg). + Ingressos para o UFC Rio começam a ser vendidos nesta quarta​

+ Cyborg se oferece para ajudar Ketlen Vieira luta contra Amanda Nunes + Fabrício Werdum agradece apoio após derrota: ‘Triste, porém com a cabeça erguida’

Vencedor da terceira edição do TUF Brasil, Warlley Alves tem um histórico profissional de 11 vitórias e duas derrotas. Em sua última apresentação, o atleta de 27 anos derrotou o polonês Salim Touahri, por decisão unanime, em outubro passado.

Por sua vez, Sultan Aliev tem um cartel de 14 vitórias e duas derrotas em sua carreira. O russo, de 33 anos, fez sua última luta em dezembro de 2016, quando venceu Bojan Velickovic.

O UFC 224 terá como atração principal a disputa do cinturão peso galo feminino entre Amanda Nunes e Raquel Pennington. No segundo duelo mais aguardado do show, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite. Nomes como: Ronaldo Jacaré, John Lineker e Thales Leites também estão confirmados no show.

Programa de lutas do UFC 224

Peso galo: Amanda Nunes x Raquel Pennington

Peso médio: Vitor Belfort x Lyoto Machida

Peso médio: Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Peso galo: John Lineker x Brian Kelleher

Peso médio: Thales Leites x Jack Hermansson

Peso meio-médio: Warlley Alves x Sultan Aliev

Peso leve: Davi Ramos x Nick Hein

Peso meio-médio: Alberto Miná x Ramazan Emeev

Peso pesado: Júnior Albini x Alexey Oleynik

Peso médio: Cezar Mutante x Karl Roberson