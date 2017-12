Warlley volta a vencer no UFC Polônia; Sertanejo acaba derrotado

Os dois brasileiros em ação no UFC Polônia lutaram nas preliminares do evento deste sábado (21), com resultados diferentes. Enquanto Felipe Sertanejo teve um duro retorno ao peso pena, perdendo para Josh Emmett na decisão, o meio-médio Warlley Alves voltou às vitórias após experimentar suas duas primeiras derrotas na carreira, ao superar o surpreendente estreante Salim Touahri, que fez jogo duro, mas não foi capaz de superar o ímpeto do atleta da X-Gym.

Além das lutas envolvendo brasileiros, o card preliminar teve destaques como a estreia de Aspen Ladd. A peso galo iniciou sua carreira no UFC com uma bela vitória por nocaute técnico sobre Lina Lansberg. A norte-americana mostrou excelente jogo de quedas, colocando a sueca para baixo e usando o ground and pound para acabar com a luta.

O duelo entre Andre Fili e Artem Lobov também foi bastante movimentado. Com o apoio do superastro Conor McGregor, o russo-irlandês Lobov teve alguns bons momentos, mas acabou sendo superado pela variação de Fili, que acertou um excelente chute alto no primeiro round e depois usou as quedas para garantir o triunfo por decisão. Porém, a luta mais animada da porção preliminar foi entre o norte-americano Brian Kelleher e o polonês Damian Stasiak. Apesar de ter dificuldades com as quedas do dono da casa, Kelleher logo começou a contra-atacar as entradas com uma guilhotina e conseguiu um nocaute técnico no terceiro round com muita dominância.

Warlley supera polonês na experiência

Apesar de mais novo que Touahri (26 anos contra 28), Warlley Alves já está estabelecido no UFC. E foi essa experiência no octógono que ajudou o brasileiro a voltar ao caminho das vitórias após duas derrotas seguidas. Salim Touahri surpreendeu pela capacidade de absorção de golpes e pela criatividade no clinch. Mesmo tendo entrado na semana da luta, substituindo Jim Wallhead, Touahri valorizou o triunfo de Warlley.

O brasileiro, porém, mostrou toda sua superioridade, principalmente no primeiro round. Alternando socos e chutes duros com quedas, Alves dominou o primeiro assalto e parecia em um caminho sem volta para uma vitória tranquila. Porém, Touahri voltou melhor no segundo assalto, inclusive acertando um soco que abriu o supercílio de Warlley. Mesmo assim, o brasileiro soube manter o jogo de pressão, soltar golpes duros na hora certa para conseguir os dois rounds finais e voltar a vencer.

Sertanejo é dominado na volta aos penas

Abrindo o evento na tarde deste sábado (21), Felipe Sertanejo, que vinha do peso galo, acabou se prejudicando com a subida pois enfrentou um lutador que descia dos leves. Josh Emmett mostrou força superior desde o começo do combate, encurralando o brasileiro na grade e obrigando-o a se movimentar de forma lateral, facilitando seus ataques. Foi assim que o norte-americano encaixou um golpe para levar Sertanejo ao chão.

Apesar do primeiro knockdown, o brasileiro voltou em pé, mas virou alvo fácil. Só no primeiro assalto, o lutador da Chute Boxe Diego Lima caiu outras três vezes por conta de um golpe. Mesmo tonto, Sertanejo conseguiu voltar bem no segundo round, usando suas combinações mais criativas e joelhadas para incomodar o adversário.

Porém, o gás do brasileiro pareceu ter sido todo usado no segundo assalto, pois ele retornou para a última parcial visivelmente mais lento, e Emmett aproveitou para pressioná-lo ainda mais e conseguir a vitória por decisão unânime.

Resultados UFC Polônia

CARD PRELIMINAR

Peso leve: Marcin Held venceu Nasrat Haqparast por decisão unânime (3x 30-27)

Peso galo: Brian Kelleher venceu Damian Stasiak por nocaute técnico no R3

Peso médio: Ramazan Emeev venceu Sam Alvey por decisão unânime (3x 30-27)

Peso pena: Andre Fili venceu Artem Lobov por decisão unânime (3x 30-27)

Peso meio-médio: Warlley Alves venceu Salim Touahri por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Peso galo: Aspen Ladd venceu Lina Lansberg por nocaute técnico aos 2m33s do R2

Peso pena: Josh Emmett venceu Felipe Sertanejo por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-25)