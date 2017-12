Weidman comemora Dia dos Namorados com foto de ‘selinho’ em Spider; veja

Anderson Silva é um dos lutadores mais vitoriosos do UFC, alcançando a marca de 17 vitórias consecultivas até enfrentar Chris Weidman, no octógono. O norte-americano não apenas quebrou a invencibilidade do brasileiro, como conseguiu ser o único a vencê-lo duas vezes. As vitórias contra o "Spider" marcaram tanto Weidman, que ele aproveitou o Valentine’s Day (Dia dos Namorados) para cutucar o rival.

Através de sua conta no Instagram, Weidman relembrou uma foto da encarada antes da luta entre ele e Anderson Silva, em que os dois chegaram tão próximos que parecem estar dando um "selinho". O encontro aconteceu antes do primeiro duelo entre os pesos-médios (84 kg), realizado no UFC 162, em julho de 2013.

No último sábado, Anderson Silva derrotou Derek Brunson e voltou a vencer depois de quase cinco anos. E Chris Weidman encara Gegard Mousasi no dia 8 de abril, pelo UFC 210.