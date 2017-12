Wembley deve receber primeiro evento da luta entre Mayweather e McGregor

Os protagonistas da "luta do século" - o pugilista norte-americano Floyd Mayweather e o campeão dos leves do UFC, o irlandês Conor McGregor - poderão se encontrar antes do combate, marcado para o dia 26 de agosto, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos.

O encontro deve ocorrer no histórico Estádio de Wembley, em Londres, e atrair até 10 mil fãs, publicou o site do jornal inglês The Sun. A iniciativa fará parte de um tour mundial de entrevistas, para promover a luta. A entrada, possivelmente, será gratuita.

O vice-presidente do canal de TV por assinatura Showtime Sports, Stephen Espinoza, já declarou que os dois lutadores deverão visitar algumas cidade em todo o mundo para promover a luta e realizar eventos como "encaradas".

Enquanto o clima para a luta, que ocorrerá sob as regras do boxe, vai esquentando, Mayweather vem investindo em novos negócios, como uma casa de entretenimento 'adulto' nos Estados Unidos, além de estar treinando pesado. Já McGregor projeta seu retorno ao UFC depois da luta, enquanto Dana White, presidente do ultimate, também aproveitou para 'provocar' o norte-americano com uma montagem fotográfica.