Werdum diz que Cris Cyborg ‘matará’ Amanda Nunes em superluta

Ex-campeão peso pesado do UFC, Fabricio Werdum terá que esperar para tentar outra chance pelo título. Enquanto isso, o brasileiro falou sobre a possível superluta entre as duas atuais donas de cinturão do Brasil no Ultimate. Para "Vai Cavalo", sua amiga Cris Cyborg deve ser considerada favorita diante da dona do título peso galo e sua compatriota Amanda Nunes.

Werdum acredita que Cyborg é muito superior a Nunes e irá "matar" a Leoa se o duelo sair mesmo do papel. A expectativa é que a superluta faça parte do estrelado card do UFC 226 ou sirva como atração principal da edição de pay-per-view no Rio de Janeiro.

"Amo a Cris Cyborg, ela é uma grande amiga minha. Na minha opinião, honestamente, acho que ela vai matá-la. Para mim, a Cyborg é diferente, é a melhor há muito tempo. Ela chegou agora no UFC, mas é a melhor de todos os tempos. É uma boa luta, com certeza, porque Amanda é uma excelente lutadora também, é a campeã. Mas acho que essa luta no Brasil será grande, todos querem ver", comentou o peso pesado.

Werdum, que já foi comentarista do UFC em espanhol antes de se desentender com Dana White, vem de duas vitórias, cobre Walt Harris e Marcin Tybura, após o revés polêmico diante de Alistair Overeem.