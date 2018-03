Werdum precisa subir em cadeira para encarar 'gigante russo' em pesagem

Escalado para enfrentar o gigante Alexander Volkov no UFC Londres, neste sábado (17), Fabrício Werdum encontrou uma forma inusitada de superar o tamanho do rival, pelo menos antes do combate. Na pesagem cerimonial do evento, realizada na tarde desta sexta-feira (16), o brasileiro abusou do bom humor e subiu em uma cadeira para encarar o atleta russo.

+ Em namoro com UFC, Mayweather surpreende e da 'nota 7' para seu wrestling

+ Dana White será personagem jogável em game do UFC

+ Cyborg se irrita e acusa Amanda Nunes de usar superluta para se promover​

Com 13 centímetros de diferença na altura, o gaúcho foi ao palco com a cadeira em mãos. Após bater 112,9 kg, 1,3 kg. a mais que o rival, ele ameaçou jogar a peça de metal contra o rival em posição de luta. Logo em seguida, ele subiu na cadeira e encarou o russo de cima para baixo, sempre com sorriso no rosto (assista o vídeo da cena abaixo).

Após a brincadeira, Fabrício foi respeitoso com o rival na entrevista ainda no palco. “Eu não tenho nada contra ele. Volkov é um cara legal, respeitador. Mas amanhã vamos dar um grande show e eu vou sair com a vitória”, disse o faixa-preta.

O UFC Fight Night Londres acontece neste sábado (17) a partir das 15h (horário de Brasília).

Resultado da pesagem:

Card principal

Até 120 kg.: Fabricio Werdum (112,9kg) x Alexander Volkov (111,6kg)

Até 93,0 kg.: Jimi Manuwa (93kg) x Jan Blachowicz (93kg)

Até 61,2 kg.: Tom Duquesnoy (61,2kg) x Terrion Ware (61,7kg)

Até 77,1 kg.: Leon Edwards (77,1kg) x Peter Sobotta (77,6kg)

Card Preliminar

Até 84 kg.: John Phillips (83,9kg) x Charles Byrd (83,5kg)

Até 77,1 kg.: Danny Roberts (77,1kg) x Oliver Enkamp (77,6kg)

Até 65,8 kg.: Danny Henry (66,2kg) x Hakeem Dawodu (65,8kg)

Até 93,0 kg.: Paul Craig (92,5kg) x Magomed Ankalaev (93kg)

Até 70,3 kg.: Stevie Ray (70,8kg) x Kajan Johnson (70,3kg)

Até 120 kg.: Mark Godbeer (108kg) x Dmitriy Sosnovskiy (108kg)

Até 70,3 kg.: Nad Narimani (70,3kg) x Nasrat Haqparast (70,3kg)