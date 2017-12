Werdum revela que entrará com hino do Grêmio na luta do UFC em Las Vegas

Fabrício Werdum resolveu dar mais uma demonstração do seu amor ao Grêmio, seu time de futebol do coração. O ex-campeão dos pesados revelou que entrará na T-Mobile Arena, neste sábado, 7, quando medirá forças com Derrick Lewis no UFC 216, com o hino oficial do clube gaúcho.

“O UFC sempre me manda uma mensagem perguntando a música. Já mandei tudo para eles e está tudo certo, vou entrar com o hino do Grêmio. É inédito, pensei durante os treinos”, declarou, em entrevista ao site do canal Combate.

Embora sempre faça questão de exaltar seu carinho pelo Grêmio, Werdum garante que não se sente retaliado por torcedores do Internacional, clube arquirrival do tricolor gaúcho. Segundo ele, os colorados também o apoiam através de mensagens nas redes sociais.

“Tenho certeza que a galera do Inter vai entender, tenho muitos amigos colorados que me incentivam e torcem por mim, inclusive me mandam mensagens nas minhas redes sociais. Nunca escondi que sou gremista, porém, respeito o Inter”, concluiu.

Fabrício Werdum, inclusive, está acostumado a "inovar" na hora de escolher as músicas de entrada para suas lutas. Em 2014, quando venceu Travis Browne pela primeira vez, ele entrou ao som de "Lepo Lepo", da banda Psirico, ritmo sensação do carnaval daquele ano. No ano passado, em Curitiba, quando perdeu o cinturão para Stipe Miocic, o brasileiro entrou com o tema que marcou a carreira de Ayrton Senna, lenda do automobilismo e falecido há 23 anos.