Youtubers levam provocações das redes para ringue no Reino Unido

A rivalidade entre os youtubers KSI e Joe Weller começou nas redes sociais. Há meses, ambos se provacam mutuamente pelo Twitter e, neste sábado (03), resolveram levar os insultos para um ringue de boxe no Reino Unido.

Com milhares de seguidores no Youtube e redes sociais, os dois promoveram o evento na Copper Box Arena, no Parque Olímpico de Londres, e garantiram a ida de mais de oito mil pessoas ao local.

Além disso, mais de 1,6 milhões acompanharam o combate pela internet. Até o momento, o vídeo já conta com mais de 15 milhões de visualizações.

Cada entrada custou cerca de R$ 300 e o público rendeu a maior audiência do ano em uma luta de boxe no Reino Unido. KSI saiu com a vitória sobre Weller e usou sua conta no Twitter para publicar uma foto do momento com a legenda "respeito".

confira as últimas publicações dos youtubers:

What a night. What an experience. @KSIOlajidebt was the deserved winner and I wanna congratulate him and his team on the success. Thank you to everyone that has shown support throughout this journey. I will learn a lot from this and am looking forward to my next challenge pic.twitter.com/Yr7nUiCEqu — Joe Weller (@joe_weller_) 4 de fevereiro de 2018