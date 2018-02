A reviravolta de Mark McMorris: do coma ao bronze olímpico

Um ano após ter sofrido um acidente que o deixou com 17 fraturas e colocou toda sua carreira em risco, o snowboarder Mark McMorris superou todas as expectativas ao passar do coma induzido a conquista da medalha de bronze nos Jogos de Inverno.

O acidente aconteceu em março de 2017, quando treinava ao lado de amigos em Vancouver, no Canadá, sua terra natal. Mas o salto saiu torto e ao invés de aterrissar, o jovem de 23 acertou em cheio três árvores. Lutou para sobrevirer, para se recuperar. Seis meses depois o canadense conquistou uma vaga para a Olimpíadas.

"Foi uma jornada difícil e longa. Nos últimos dois anos eu praticamente não treinei. Antes de me quebrar todo eu já havia fraturado o fêmur. Mas eu agradeço por tudo e mais que a medalha, comemoro por estar vivo e por poder desfrutar do esporte ainda. É emocionante viver isso aqui", declarou.