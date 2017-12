Acidente? Rival de Medina é atrapalhado por fotógrafo no Mundial de Surfe, no Rio

Na terceira bateria da segunda rodada da Etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, nesta quarta-feira, Gabriel Medina derrotou Jesse Mendes por 14,20 a 10,66 e avançou na competição. Medina começou a disputa atrás e conseguiu a virada depois de um incidente inusitado em Saquarema.

Após dez minutos de bateria, Mendes liderava por 7,03 a 1,50 sobre Medina, quando conseguiu uma boa onda, com chances de aumentar ainda mais sua vantagem. No entanto, após descer pela primeira vez, ele caiu do nada, perdendo a chance de pontuar.

Logo depois, ficou claro pela transmissão que o brasileiro foi atrapalhado pelo fotógrafo na onda. Não fica claro, porém, se Mendes chegou a atingiu o fotógrafo ou se largou a prancha para evitar o choque.

O incidente pode ser visto no vídeo aqui.