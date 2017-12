Montanhista é encontrado vivo após passar 47 dias perdido no Himalaia

O limite do ser humano realmente é algo difícil de ser medido. Nesta quarta-feira, uma equipe de resgate encontrou um montanhista taiwanês que passou 47 dias perdido no distrito de Dhading, em uma área montanhosa do centro do Nepal. Ao lado dele, estava sua namorada, que perdeu a vida.

"Uma equipe de resgate encontrou com vida o excursionista Liang Sheng-yu e sua namorada Liu Chen-chin morta no vale de Rubi, no distrito de Dhading", disse à EFE o porta-voz da polícia nepalesa neste distrito, Deependra Panjiyar. O casal tinha sido visto pela última vez no dia 9 de março na área de Tipling, no mesmo distrito no qual foram achados e, segundo a polícia, ambos se refugiaram em uma caverna após ficarem presos em uma zona de imensos despenhadeiros.

O montanhista foi levado de helicóptero ao centro médico Grande Hospital de Katmandu, onde informaram que sua condição é "estável", com exceção de uma ferida infectada em uma de suas pernas. "Ele está fazendo tratamento nutricional", uma vez que foi encontrado pesando apenas 20 quilos e ingeriu somente água e sal durante os 47 dias que permaneceu desaparecido, detalhou à agência o porta-voz do hospital, Binod Adhikari. O porta-voz acrescentou que, segundo o relato do sobrevivente, a outra excursionista de nacionalidade taiwanesa morreu há apenas três dias.

O Nepal, onde se encontra a maior parte da cordilheira do Himalaia, recebe milhares de turistas ao ano com a intenção de praticar montanhismo e, segundo dados do governo nepalês, em 2017 365 alpinistas tentarão chegar a seu pico mais alto, o Everest.