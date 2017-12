Aos 16 anos, Hailey Langland vence campeonato de Snowboard Big Air

A atleta mais jovem do X Games 2017, Hailey Langland levou para casa a medalha de ouro no Snowboard Big Air, com uma manobra quase perfeita. Na sua última tentativa e faltando poucos segundos para o fim da sessão, Langland arriscou fazendo um cab double cork 1080, o que rendeu 49 pontos, de 50 possíveis.

"Eu não sabia quanto tempo faltava. Achava que ainda tinha mais 20 minutos. Isso foi surreal", disse ao Aspen Times.

A segunda e a terceira colocação ficaram com as atletas Anna Gasser e Julia Marino. A 21ª edição do X Games reúne 200 competidores, em 18 modalidades, de 26 a 29 de janeiro.