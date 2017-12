Após derrota, Slater critica postura de Medina: 'Bloqueou minha saída'

O título da etapa de Gold Coast do Circuito Mundial de Surfe ficou com o australiano Owen Wright. Porém, o grande momento da competição foi a incrível virada de Gabriel Medina para cima de Kelly Slater e a classificação para a semifinal. Apesar de ter parabelizado o brasileiro e eles terem uma relação bastante amigável, o norte-americano, onze vezes campeão mundial, não poupou críticas ao jovem de Maresias por causa de uma onda no início da bateria, em que nenhum dos dois ainda detinha a prioridade.

"Achei estranho porque parecia que a onda ia abrir. Quando vi no vídeo, ficou bastante claro. Não acho que ele fez de propósito também. Acho que ele não percebeu, mas definitivamente bloqueou a minha saída", disse Slater, à revista Stab Magazine, explicando que remou para uma onda e só não conseguiu pegar o tubo porque Medina estava à sua frente.

O atleta, considerado o maior surfista de todos os tempos,se sentiu tão injustiçado com a situação que ao término da bateria foi até o palanque onde ficam os árbitros para reclamar: "Normalmente, deve ser considerado uma interferência. Se eu tivesse prioridade, teria sido 100% pois ele interferiu na minha onda. Disseram que a partir dos ângulos da câmera eles não poderiam determinar 100% se isso me impediu de sair do tubo", completou.