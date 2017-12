Atleta escalará a Ponte Estaiada para promover abertura da Virada Esportiva

Um evento especial pede uma abertura de alto nível, não é? E será exatamente assim que será dada a largada para a Virada Esportiva de São Paulo, no próximo sábado, dia 23 de setembro. O escalador paulista Felipe Camargo levará a bandeira do evento até o topo da Ponte Estaiada, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade.

A escalada começará logo pela manhã, por volta das 6h45. O objetivo do atleta, que é dono de títulos nacionais e internacionais, é subir e descer o cartão-postal da cidade por meio da coluna central da ponte, que tem aproximadamente 140 metros de altura e equivale a um prédio de 46 andares.

"É muito difícil escalar a Ponte de uma vez só, como vou tentar. Geralmente não se escala grandes paredes deste modo, ou em uma só 'cordada', como dizemos. Nem existe corda longa o suficiente pra isso. Normalmente, as cordas mais longas têm 80 metros e o escalador faz cordadas de, no máximo, 70. Tive que mandar fazer uma corda especial, de 200 metros. A dificuldade de subir a Ponte em uma só cordada, 138 metros sem parar, é o peso da corda. No topo da ponte, estarei com quase 20 km a mais em mim. Por isso, será um grande desafio e, como a Ponte Estaiada é um cartão-postal impressionante da cidade, isto se torna ainda mais espetacular", disse o ansioso atleta.

Para quem quiser conferir o feito radical e inédito, ele poderá ser visto da calçada das ruas próximas à ponte e de prédios vizinhos. Felipe vai escalar pela face leste da estrutura, que fica virada para os bairros Vila Cordeiro e Cidade Monções.