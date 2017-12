Avalanche de neve deixa dois esquiadores mortos nos Alpes franceses

Uma avalanche de neve na região dos Alpes da França provocou três mortes nesta terça-feira, sendo eles dois esquiadores e um guia de montanha, confirmaram à Agência Efe fontes da administração do departamento de Savoie. O acidente aconteceu por volta do meio-dia local (7h de Brasília) a aproximadamente 3 mil metros de altitude, no sopé do monte Greffier.

Por enquanto, não se sabe a identidade e a nacionalidade das vítimas, mas as autoridades acreditam que o guia era francês. Os serviços de resgate foram enviados ao local da avalanche de helicóptero. Em princípio, temia-se que uma quarta vítima poderia estar sob a neve, mas as autoridades locais indicaram que os trabalhos de busca foram concluídos. Os integrantes da excursão estavam equipados com detectores para casos de avalanche, o que facilitou sua localização.

Em declarações à rádio "France Info", o subprefeito da comuna de Saint-Jean-de-Maurienne, que fica no departamento de Savoie, Morgan Tanguy, afirmou que as condições eram propícias para a prática de esqui de travessia, mas lembrou que a região está em alerta para o risco de avalanches. Tanguy afirmou que os excursionistas tinham tomado as precauções adequadas, mas que acidentes deste tipo são difíceis de prever nesta época do ano.

O departamento de Savoie se encontra em alerta amarelo para avalanches, assim como outros na região dos Alpes, como Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence e Alpes-Maritimes. A avalanche aconteceu no setor conhecido como Albaron, perto da localidade de Bessans, no sopé do monte Greffier.