Barack Obama curte férias e pratica kitesurfe no Caribe; assista ao vídeo

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama está nas Ilhas Virgens Britânicas, hospedados na ilha particular do bilionário Richard Branson. E o empresário resolveu desafiar o ex-mandatário da maior potência mundial para um duelo de esportes radicais: 'kitesurfe' (esporte aquático que utiliza uma pipa como guia), contra 'foilboard' (espécie de prancha onde o surfista 'flutua' acima da água). O vídeo com a disputa foi publicado por Branson em seu canal no Youtube nesta terça-feira.

"Desafiei o presidente Barack Obama a participar de uma competição de kitesurfe contra foilboard - eis o que aconteceu", escreveu o bilionário, fundador do grupo Virgin, que controla cerca de 400 empresas.

No duelo sobre as águas azuis do Caribe, Obama derrotou o empresário percorrendo 100 metros de distância, contra apenas 50 metros de Branson.