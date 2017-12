Bote salva-vidas pega onda no Mundial de Surfe na África do Sul; assista

A etapa do Circuito Mundial de Surfe em Jeffreys Bay, na África do Sul, está sendo uma das melhores do ano, com ótimas performances dos surfistas e cenas inusitadas. As ondas perfeitas de J-Bay costumam ser palco de grande espetáculos, como o show que Filipe Toledo deu nesta quarta-feira, na terceira bateria da quarta rodada. Surfando contra Jordy Smith e Julian Wilson, o brasileiro avançou com 19.00 pontos, conquistados com três aéreos, sendo dois na mesma onda.

Quem também não resistiu aos belos tubos do local foi a equipe de resgate da competição que surfou uma onda, levantando a torcida que acompanhava a competição. E a internet, claro, não deixou passar esse acontecimento em branco e logo surgiram memes e comentários brincando com a curiosa situação.

Nesta quarta-feira, a competição voltou a ser interrompida pela presença de um tubarão branco na bateria entre o brasileiro Gabriel Medina e o australiano Mick Fanning. A aparição do animal obrigou a organização a resgatar os dois, que estavam na água, disputando uma bateria, com jet-skis - o resgate foi feito em cerca de 15 segundos.